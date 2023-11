Derby | Cesar | “Lazio | ecco come fermare Dybala Io con Stam | Nesta e Mihajlovic…”

Leggi su notizie

(Di sabato 11 novembre 2023) Alla vigilia dell’ex biancoceleste ricorda le emozioni della stracittadina e analizza il momento delle due squadre: “Serve equilibrio” Poco più di 24 ore e sarà-Roma, gara valida per la 12esima giornata di Serie A. Nella Capitale, si sa, la stracittadina non sarà mai una garale altre e per parlare del clima speciale della sfida è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com l’ex biancoceleste. Il brasiliano ha anche lasciato il segno in uno deipiù famosi di Roma, quello del 6 gennaio 2005. In quell’occasione ad aprire le danze fu Di Canio, poi arrivò il pari di Cassano e successivamente il gol del vantaggio siglato proprio daa cui seguì la rete nel finale di Rocchi per il 3-1 definitivo. Tornando indietro a quele a ...