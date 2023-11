Demme non si allena per risentimento muscolare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Napoli affronterà l’Empoli domani alle 12:30. Il report dell’mento di oggi; problemi fisici per Diego: “La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.non si èto per unalla coscia destra”. La squadra di Garcia potrà contare su Rrahmani, che non prenderà parte alla partita di domenica sera tra Kosovo e Israele; ha recuperato di recente anche Juan Jesus. Victor Osimhen potrebbe rientrare contro l’Atalanta, ma è ancora tutto da vedere. IL CENTROCAMPISTA TEDESCO RISCHIA DI NON GIOCARE MAI (CorSport): E’ in scadenza 2024, e tra l’altro è stato il primo ...