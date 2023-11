Demme e Gaetano via? Colpo a gennaio | il Napoli segue tre centrocampisti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) La stagione del mercato invernale è vicina, ilinizia già a pensare ai nuovi acquisti legati alle possibili uscite del centrocampo. Si prospetta un calciomercato impegnativo in casa, la società campana sta già valutando diversi profili che potrebbero essere inseriti nel reparto dei. In dubbio, le partenze di Diegoe Gianluca, i quali potrebbero lasciare già ail club partenopeo. Per questo motivo, nel mirino delspuntano i primi nomi dei possibili sostituti. Tousart, Gronbaek, Chekri nel mirino delA partire dal mese di, i duepotrebbero non giocare più in maglia azzurra. Diegorisulta essere già da tempo ...