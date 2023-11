Del Frate – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 novembre 2023) DelVia degli Scipioni, 122 – 00192Telefono: 06/3211918 Sito Internet: www.enotecadel.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 12/20€, primi 16/18€, secondi 23/32€, dolci 8€ Chiusura: Domenica; Lunedì mattina OFFERTA Questa storica enoteca del quartiere Prati ha differenziato da diversi anni la propria offerta, proponendo una cucina tradizionale e moderatamente creativa accanto alla vasta selezione di vini in vendita. Quest’anno fa un ulteriore passo in avanti, confermando la buona qualità degli ingredienti e la ricercatezza nelle presentazioni. Bypassando gli antipasti, abbiamo subito iniziato (bene) con il risotto al tartufo bianco e carciofi, un piatto raffinato in cui il sapore del prezioso tubero ha dato mordente alla delicatezza del carciofo fritto, la cui croccantezza ha esaltato ...