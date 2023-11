Dejan Savicevic | «Leao è un Genio come lo ero io»

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023) «è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni il migliore del Milan». Così, ex campione rossonero protagonista a Milanello dal 1992 al 1998. «Per me non è una sorpresa che giochicon il Psg – ha detto alla Gazzetta dello Sport – . Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare.ogni tanto è unero io. Un piccolo… ma diverso». Perché il portoghese spesso va a intermittenza? Perpotrebbe essere semplicemente un problema di stimoli: «Vi faccio un esempio: al Marakana di Belgrado c’erano 90-100 mila persone e giocare lì mi piaceva tantissimo. In trasferta invece, con 7-10 mila persone, non avevo molta voglia…»....