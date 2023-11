Definiti con troppa fretta sdraiati o generazione Net | per l' ansia di connessione | i Millennials andrebbero studiati meglio A partire dalle letture | che riservano moltissime sorprese Dal connubio tra classici e fantasy alla venerazione per l' autore giapponese

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 novembre 2023) A guardare le Nature morte di Giorgio Morandi, esposte al Palazzo Reale di Milano (fino al 4 febbraio 2024), pensi questo: quelle bottigliette che hanno più o meno la stessa altezza e una scala di colori striminzita, ci regalano messaggi astratti partendo da loro, dal vero. Proprio l’opposto di ciò che si è fatto con ifinora: davanti a unasiamo partiti da definizioni (astratte) per parlare di chi sono. E abbiamo detto che erano, per esempio. Ma lo erano? Per capirlo forse va chiesto ad altri testimoni: ai libri letti magari, se è vero che dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. ...