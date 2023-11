Defibrillatori in città | concluso il primo step | prossimo obiettivo i corsi di formazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Seiine nelle contrade. Ma verranno aggiunti nei prossimi giorni altre 5 postazioni. Si è conclusa oggi la prima fase del progetto BeneventoCardio-protetta, presentato lo scorso 24 settembre a Palazzo Paolo V con l’operatività di 6 strumenti salva vita, tre in centro abitato, tre nelle contrade. Stamani in piazza San Modesto presso l’Associazione “Io per Benevento” si è svolta la cerimonia simbolica di partenza di questo progetto per l’apparecchio salva-vita a servizio del rione Libertà. Altri cinque dispositivi medicali saranno posizionati in altrettante zone della: a Capodimonte (nei pressi della chiesa San Giuseppe Moscati), a via San Vitale (vicino all’ex scuola), a contrada Madonna della Salute (presso l’edificio scolastico), a via Olivola (nei pressi ...