Deadpool 3 | trapelati nuovi dettagli che spiegano come il threequel si collega a Loki 2 e alla TVA

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 novembre 2023) Nuove voci confermerebbero e spiegherebbero la connessione tra3, il finale di stagione di2 e la TVA. Sonoche confermerebbero e spiegherebbero la connessione tra3, il finale di2 e la TVA. In particolare, iche sono stati rivelati dal noto scooper MyTimeToShineHello su X, svelanoil finale di stagione di2, preparerebbe il terreno per il team-up tra il Mercenario Chiacchierone e Wolverine. "Gli eventi di3 si svolgono dopo il finale della seconda stagione di. La TVA ha saputo che i Kang si stanno riunendo e che una nuova guerra multiversale sta per iniziare, quindi decide di creare un esercito di ...