Davide Minuzzo si racconta | chi è il manager di Luxottica diventato campione del mondo di culturismo natural

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Un’adolescenza difficile, un periodo da ‘viaggiatore’ e ora la gloria. Da Sottocastello, passando per l’Oriente fino ad arrivare a New York,di, intervistato dal Corriere della Sera, hato la sua vita fatta di sofferenze iniziali che l’hanno reso una persona molto umile e consapevole. Fino all’ultima conquista:è stato incoronato plurideldi, ovvero una pratica di ‘modificazione corporea’ senza l’uso di sostanze anabolizzanti. Il maneger è dovuto diventare presto adulto: “Mamma e papà mi hanno abbandonato quando ero piccolo –ildi Essiloral quotidiano di via ...