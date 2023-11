Davide è morto carbonizzato a 32 anni I vicini | “Urlava e chiedeva aiuto”

(Di sabato 11 novembre 2023) Un uomo di 32Dignatici, ex capitano dell’esercito e ingegnere, ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno del suo appartamento del sesto piano, in via Toscanini, a Modena. Il tragico evento è avvenuto all’1.40 della notte scorsa. Le fiamme sarebbero divampate, verosimilmente, da una sigaretta lasciata accesa.LEGGI ANCHE: Esplosione nella notte, crolla una palazzina: decine di feriti Un vicino si è accorto del fumo che arrivava dalla casa Intorno all’una di notte i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da un vicino che si era accorto del fumo che arrivava dalla casa e sono intervenuti con quattro squadre e l’autoscala. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo disenza vita. “Intorno alle 2 di questa notte mi hanno svegliato che c’era fumo, sono andato giù ...

Tragico incendio divampato la notte scorsa in un appartamento al sesto piano di un condominio a Modena : un ragazzo di 32 anni,Dignatici, ha perso la vita. Incendio in un appartamento a Modena, muore 32enne Intorno all'1.40 circa, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da un vicino che si era accorto del fumo e ...

Davide Renne, direttore creativo di Moschino da ottobre, è morto a Milano Il Sole 24 ORE

È morto Davide Renne, il direttore creativo di Moschino Agenzia ANSA

Un uomo di 32 anni, Davide Dignatici, è morto nella notte nell’appartamento in cui viveva a Modena. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Un uomo di trentadue anni è morto la scorsa ...Daidone non è l’unico a trovarsi in questa situazione: a fargli compagnia ci sarebbe anche Davide Vasta – eletto con Sud chiama Nord il partito di Cateno De Luca, anche se in procinto di abbandono ...