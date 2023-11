Data alle fiamme a Cassano Ionio l' auto del giornalista Luigi Cristaldi | la solidarietà dell' Ordine | del sindaco e del Circolo della Stampa

(Di sabato 11 novembre 2023) Ennesimo atto intimidatorio ai danni di unin Calabria. Stavolta ad essere preso di mira è stato, corrispondentea Gazzetta del Sud dall'areaa Sibaritide ere di numerosi servizi e reportage su fatti di criminalità comune e organizzata. In nottata ignoti malviventi hanno appiccato il fuoco all', una ...

... sia per gli investitori che per i politici dei Paesi dell'Eurozona, ormaiprese con una ... Tuttavia, Lagarde ha rilasciato una dichiarazione indicativa su una possibileper la diminuzione dei ...

Cassano allo Ionio, data alle fiamme l'auto del corrispondente di ... Quotidiano online

Auto rubata data alle fiamme, indagano i carabinieri RomaToday

Il punto di partenza è il Censimento della popolazione al 31 dicembre 2021, data in cui in Fvg si contavano 1.194.647 ... La suddivisione del territorio regionale in base alle zone altimetriche Istat, ...Un viaggio in aereo di andata e ritorno in Sardegna durante le festività natalizie può arrivare a costare più di 600 euro.