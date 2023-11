Da Macron a Biden | sale la pressione su Israele | l’Occidente si sta sfilando

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 novembre 2023)che ormai parla come un leader arabo, l’amministrazionepreoccupata di lanciare biscottini all’ala pro-Hamas del Partito Democratico. Gli interessi politici di bottega stanno avendo la meglio sulla difesa della civiltà dalla barbarie del terrorismo islamico. Dopo la solidarietà e le dichiarazioni di rito sul diritto diall’autodifesa,si sta, come purtroppo avevamo anticipato su Atlantico Quotidiano (qui e qui). Sia per ignavia, perché la novità di questa guerra sono le piazze occidentali pro-Hamas, ancor più di quelle arabe, sia per mediocrità, per l’incapacità di correggere una politica mediorientale rivelatasi fallimentare e fonte di ulteriore destabilizzazione della regione.chiede adi fermarsi Dopo ...