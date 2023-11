Cusano | D’Errico alla giustizia riparativa | processo sospeso

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 11 novembre 2023)ammesso. La riforma Cartabbia, applicata per la prima volta in Italia, “salva”, almeno per ora, Lorenzo, accusato dell’omicidio del padre Carmine, 65 anni, da una condanna severa. E per contro la Corte di Assise di Monza, accogliendo la richiesta dei difensori del parricida, i legali Luigi Chirieleison ...