Cuadrado | la pausa facilita il rientro con l’Inter | nel mirino l’ex Juventus! – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)approfitta della sosta per le Nazionali per recuperare dall’infortunio. In campionato subito dopo c’è la Juventus, contro cui vuole giocare. Le ultime da TuttoSport. RITORNO – Neanche domenica contro il Frosinone Juanpotrà essere a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista colombiano anche ieri ha lavorato in solitaria, svolgendo un lavoro personalizzato rispetto ai compagni. La tendinite lo sta costringendo a trascorrere tanto tempo fermo al box, tant’è che il calciatore è stato più tempo fuori che dentro il campo. Sono 97? in tutto i minuti disputati dacon la maglia del. Laper le Nazionali, subito dopo la sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco, permetterà al colombiano di restare ad Appiano Gentile e di lavorare ancora alla ricerca della ...