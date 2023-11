Cpr paragonati ai lager | “Al di là di quella porta avvengono abusi e violenze”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 11 novembre 2023) Il governo Meloni vuole moltiplicarli: almeno uno per ogni regione. Non solo: è di questi giorni la notizia dell’accordo con il premier albanese per realizzarne uno o due nel Paese balcanico. Sono i Centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti, in sigla Cpr. Più che di permanenza, però, si tratta di detenzione, e delle più severe. Per molti versi in condizioni assai peggiori rispetto alle carceri, più regolamentate e trasparenti. È quanto emerge dallo studio intitolato “Al di là di– Un anno di osservazione dal buco della serratura del Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano”, un report-denuncia realizzato da Naga in collaborazione con la rete “Mai più– No ai Cpr” in un anno di paziente e difficile lavoro di raccolta delle informazioni, “ostacolato in ogni modo dalle autorità competenti”, tanto che in ...