Cosenza-Reggiana | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Tra le sfide più equilibrate di questa tredicesima giornata diB spicca senza dubbio, in programma alle ore 14:00 allo stadio Comunale San Vito “Gigi Marulla“. Le due squadre sono infatti molto vicine in classifica e puntano a rientrare in zona playoff. I padroni di casa occupano la decima posizione con 16 punti e con una vittoria potrebbero anche fare un discreto balzo in avanti. Leggermente più attardati gli ospiti, dodicesimi con 15 punti ma pronti al colpaccio esterno per scavalcare i diretti rivali e affacciarsi nelle zone più invitanti della classifica. Le ultime da, con lee latv dell’incontro.: il momento delle due ...