Cosa non non ha fatto davvero Airbnb Rischia anche chi affitta?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 novembre 2023) La vicenda del mega sequestro da quasi 800 milioni di euro nei confronti diha, come era prevedibile, scalpore. Ma ha determinatoun po’ di confusione. Proviamo a chiarire qualche aspetto.– al pari, del resto, di altri portali sui quali vengono pubblicizzate e “commercializzate” le case per affitti di breve durata – non ha mai applicato una legge che dal lontano 2017 obbliga tutte le piattaforme di quel tipo, oltre che gli agenti immobiliari, ad agire da sostituti di imposta per ogni singolo rapporto concluso. Il che significa che non ha trattenuto il 21% delle somme versate dai futuri ospiti delle case e, di conseguenza, non ha versato tali somme allo Stato per conto di coloro che quelle case le mettono a disposizione (proprietari o, spesso, inquilini in veste di sublocatori). Clicca sulla ...