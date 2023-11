Cosa manca nella visione Ue di Draghi. La versione di Morelli e Paganini

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) Nei giorni scorsi, in un evento da remoto del Financial Times, Marioha enunciato per l’Unione europea una linea operativa attualmente non seguita dalla stessa e neppure rientrante nel dibattito in vista delle elezioni del giugno prossimo. Difatti,non ha nascosto le sfide geopolitiche, le difficoltà economiche e il ritardo tecnologico dell’Europa. Considerazioni assai realistiche per i problemi sollevati. Al medesimo tempo, tuttavia, questa linea – specie tenendo conto chepresiede il gruppo di lavoro incaricato dall’Unione europea di redigere un rapporto sulla competitività europea deficitaria rispetto a Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea del Sud – omette la ragion d’essere caratteristica dell’Europa, tradita a Maastricht e principale causa delle presenti difficoltà. Ed è proprio sul rilancio di tale ragion ...