CorSport – Una novità in difesa e due tentazioni | le scelte di Garcia per Napoli-Empoli

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 novembre 2023) In vista di, il tecnicopotrebbe operare alcuni cambi rispetto alle ultime gare: Olivera favorito su Mario Rui, Simeone insidia Raspadori. Notizie calcio– In vista della sfida di domani al Maradona contro l’, il tecnico delRudistarebbe valutando alcuni cambi di formazione rispetto alle ultime uscite. LediperSecondo il Corriere dello Sport, inOlivera sembra favorito su Mario Rui per prendere una maglia dal 1?. A centrocampo c’è il dubbio Anguissa: reduce da tante gare consecutive, potrebbe tirare il fiato con l’inserimento di Cajuste. In attacco invece Simeone insidia Raspadori per una maglia da ...