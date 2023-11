Corriere dello Sport – Il Bologna di Saputo apre a nuovi azionisti | tutti i dettagli

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) 2023-11-11 13:16:21 Il– Joeyalla possibilità di accoglieresoci nel. Il presidente rossoblù lo ha detto a Forbes: «Se nel tempo gli imprenditori avanzano proposte serie per entrare nell’azienda insieme a me con una visione compatibile con la mia, le prenderò sicuramente in considerazione, con l’obiettivo di aumentare il potenziale del». Nel pomeriggio girava la voce che Massimo Zanetti potesse essere interessato. Azienda uscita da poco dal ciclismo, l’entourage di Mr. Segafredo ha escluso categoricamente.ha anche spiegato che «la sostenibilità assoluta» del«è ancora lontana». Questione intimamente intrecciata alla ...