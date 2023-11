Coroglio | locale chiuso per 15 giorni

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) . Il provvedimento è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo temporanea per le strutture ricettive e attrezzature temporanee installate presso uno stabilimento balneare turistico ricreativo nei confronti di un’attività commerciale di via. In particolare, nella notte dello scorso 8 ottobre, un uomo, a seguito di un’aggressione, avvenuta all’interno della struttura ricreativa, era ricorso a cure mediche presso l’ospedale San Paolo per alcune ferite da punta e taglio al petto e sul fianco. Inoltre, tra luglio 2020 ed ottobre 2023, sono avvenute numerose ...