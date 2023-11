LaSud prepara la suain vista del derby contro la Lazio di domani alle ore 18. All'Olimpico sarà uno spettacolo di colori con le due tifoserie pronte a sfidarsi anche sotto l'aspetto ...

Coreografia Curva Sud per il derby, sui social svelato un manifesto dei tifosi della Roma Corriere dello Sport

Coreografia Fiorentina-Juve: si farà con il Bologna, l'annuncio della Fiesole Corriere dello Sport

Si prepara il grande spettacolo visivo all'Olimpico: pubblicato un vademecum con tutte le istruzioni per i tifosi giallorossi coinvolti ...Manca pochissimo al derby della Capitale tra Lazio e Roma con i biglietti che sono quasi sold out in vista della stracittadina.