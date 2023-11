Coppa del mondo sci alpino maschile a Zermatt-Cervinia | il programma e dove vedere le gare in tv

A causa della fitta nevicata della notte evento presente in pista è stata annullata la discesa libera maschile diMondo di sci in programma oggi a Zermatt e Cervinia, tra Italia e Svizzera. Lo ha deciso la giuria. Nell'ambito della Mattehorn Cervino ski opening è prevista un'altra gara domani, se le ...

LEVI - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile sbarca in Finalndia, per il doppio slalom sulla "Levi Black". sarà ancora Shiffrin contro Vlhova Le due rival ...Alle 10.00 il via della prima manche in Finlandia, con l'attesissimo duello tra l'americana e la slovacca, ma anche tanta voglia da parte di Holdener (che aprirà la gara) ...