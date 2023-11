Coppa del Mondo sci alpino femminile 2023 2024 | start list prima manche slalom Levi domenica 12 novembre | ci sono Rossetti e Della Mea

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Nella giornata di domani,12, andrà in scena il secondo, in Finlandia, valido per ladeldi sci. Si tornerà in pista dopo il successo di oggi di Vlhova, che ha rifilato quasi un secondo e mezzo a Duerr e Liensberger. Shiffrin a caccia del primo podio stagionale. Discorso azzurre, laa scendere sarà Marta, 31ª. Ci saranno ancheMea, oggi 26ª in gara e 34ª domani a scendere, Sola, 37ª a scendere, Peterlini, 45ª ina e reduce dall’ottimo 17° posto di oggi, Gulli, 53ª, Tschurtschenthaler, 55ª, e Mondinelli, 58ª. Appuntamento alle 10 ora italiana, 11 ...