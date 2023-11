Coppa del Mondo di Pattinaggio Velocità | il Team Pursuit Maschile conquista l’argento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 novembre 2023) Obihiro – A Obihiro (Giappone), la tappa inaugurale delladel2023-24 disu pista lunga ha mandato in archivio la propria seconda giornata. In chiave italiana c’era attesa soprattutto riguardo al, gara dove le aspettative non sono state tradite. Il trio azzurro, composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha chiuso la propria prova con un solidissimo tempo di 3’42”78. La performance è subito apparsa d’eccellenza assoluta. Difatti ha consentito all’Italia di fregiarsi della piazza d’onore. Il terzetto tricolore si è inchinato solo a una superlativa Norvegia, capace di fermare il cronometro sul 3’40”83. Il gradino più basso del podio è invece stato ...