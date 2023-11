COP28 | chi sta davvero combattendo il cambiamento climatico?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 11 novembre 2023) La conferenza annuale delle Nazioni Unite sulla lotta al, la, si sta avvicinando. Questo summit globale riunisce gli Stati del mondo per affrontare la crisi climatica; ma come arriveranno i Paesi a questo appuntamento? Proviamo ad esaminare come le diverse nazioni si stiano attivamente impegnando per il clima e quali progressi abbiano compiuto nell’affrontare la crisi climatica. La Green Economy in Italia: bilancio 2022 e aspirazioni energetiche Partiamo dal nostro Paese. Nel 2022, ad esempio la produttività delle risorse in Italia si è attestata ancora tra le migliori nell’Unione Europea, con un valore di 3,3 euro di PIL generato per ogni chilogrammo di risorsa consumata. Tuttavia, questo dato rappresenta un calo rispetto al valore del 2019, che era di 3,5. Nel 2020, l’Italia ha raggiunto un buon livello di ...