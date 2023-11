Convocati Frosinone per la sfida all’Inter | le scelte di Di Francesco

Commenta per primo Ecco idelper la sfida con l'Inter: Di Francesco recupera Gelli per la partita di San Siro. Portieri : Cerofolini, Frattali, Turati. Difensori : Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, ...

Domani Inter-Frosinone, i 27 convocati di Di Francesco: Gelli recupera e torna in gruppo TUTTO mercato WEB

Frosinone, i convocati di Di Francesco per la sfida contro l’Inter fcinter1908

Ecco le scelte definitive di Allegri e Ranieri, per la gara in programma alle 18 allo Stadium, valida per la dodicesima giornata ...Nella notte italiana il CT Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei convocati della nazionale Argentina per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale, che vedranno l'Albiceleste affrontare prima ...