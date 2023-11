Contributi INPS | il metodo infallibile per pagare con maggiore facilità ed evitare sanzioni

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 11 novembre 2023) Il DDL Lavoro ha previsto un’ulteriore strumento per regolarizzare la posizioneva con l’. In cosa consiste? Grandi novità per quanto riguarda la regolarizzazione delle posizionive. Il DDL Lavoro consente la facoltà di rettificare eventuali discrepanze relative alla propria posizionevain maniera agevolata. Nuovoperarretrati all’– InformazioneOggi.itSi potrà, infatti, adempiere in maniera spontanea, per sanare le irregolarità segnalate dall’Istituto di Previdenza. Lo scopo della riforma è quello di semplificare la procedura di versamento deie di incentivare la regolarizzazione volontaria di errori oppure ...