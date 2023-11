Conte | “Con noi salva-corrotti ritirata | FdI seppellita dalla vergogna”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 novembre 2023) ROMA – “Abbiamo scoperto FdI con le dita nella marmellata. Avevano presentato un emendamento per consentire anche ai, ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione, incarichi pubblici. Lo abbiamo denunciato stamattina, ci hanno messo un po’ di ore, ma lali ha seppelliti. Hanno annunciato il ritiro, e si giustificano dicendo che è stato un errore materiale. La verità è che è una normama noi non permetteremo a questo governo e in particolare a FdI di continuare a inserire norme a favore died evasori”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine degli incontri con i segretari di Cgil e Cisl sulla manovra. “Per noi – ha detto l’ex premier – la legalità è il limite insuperabile per fare attività ...