Conflitto in Medio Oriente | l’esercito israeliano | “Abbiamo il controllo di 11 roccaforti di Hamas”

(Di sabato 11 novembre 2023)afferma di aver preso ildi 11 posti di comando di. Nella notte le forze della Brigata Nahal hanno individuato e distrutto i tunnel di attacco che si trovavano in prossimità di una scuola. I soldati hanno anche distrutto obiettivi della forza navale died eliminato un commando di miliziani che stava per ingaggiare i soldati della Brigata Givati. I combattimenti...

... e l'obiettivo è "gestire la competizione e ridurre i rischi di un", spiegano funzionari ... passando per i conflitti in Ucraina eOriente. E poi ci sono dossier caldi, in particolare i ...

Manifestazioni contro il conflitto in Medio Oriente dal Garda alla Bassa Bresciaoggi

Il conflitto in Medio Oriente ha fomentato l'antisemitismo e l'islamofobia Facta

Israele – Palestina: il bilancio delle vittime Posted at 11:04h in by Chiara in Attualità A circa un mese dall’attacco terroristico di Hamas ai danni dei cittadini israeliani residenti nelle zone di c ...Lo ha fatto sapere il portavoce militare citato dai media. Hamas aveva invece accusato Israele per il bombardamento della struttura e delle vittime conseguenti.