Condannato a quattro anni per furto a Bergamo | 30enne arrestato sul treno svizzero

(Di sabato 11 novembre 2023) A DOMODOSSOLA. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale diper i reati diaggravato in concorso ein abitazione

E' statoieri, nel processo con rito abbreviato ad un anno emesi un marocchino 50enne che vive a Serramazzoni accusato di maltrattamenti nei confronti della figlia che, all'epoca ...

Violenta una minorenne. Condannato a quattro anni LA NAZIONE

Molestie sessuali verso quattro ragazze. Carabiniere condannato a ... LA NAZIONE

A DOMODOSSOLA. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bergamo per i reati di furto aggravato in concorso e furto in abitazione Un uomo di 30 anni, di origini magr ...Appena cinque giorni fa “la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva condannato quattro ammiragli della Marina militare ...