Condannato 20enne per Oltraggio sui Social ai Carabinieri | Sei Mesi di Reclusione con Pena Sospesa

(Di sabato 11 novembre 2023) L'Aquila - Il giovane aveva postato un video su Instagram schernendo e imprecando contro i militari dell'Arma durante una perquisizione alla stazione di Pratola Peligna. Un ventenne è statodal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, a seidiconpera pubblico ufficiale e al pagamento delle spese processuali. La sentenza è scaturita a seguito di un video pubblicato su Instagram nel 2020, in cui il giovane scherniva e imprecava contro idopo essere stato sottoposto a una perquisizione personale alla stazione di Pratola Peligna, perquisizione che aveva dato esito negativo. Nel video, il ventenne leggeva il verbale dei militari dell'Arma, esprimendo con toni offensivi una serie di ...

