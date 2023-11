Concorso Università di Bologna | 4 Posti per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 11 novembre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico per l’assunzione di 4di seconda fascia . Queste posizioni saranno inserite in vari Dipartimenti.diper 4Si rende noto che l’diha istituito, mediante decreto rettorale n. 1394 del 22 ottobre 2023, le procedure per la selezione di quattro posizioni di professore universitario di ruolo, fascia degli associati. Tali posizioni sono destinate a essere coperte mediante chiamata, conformemente all’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, nei seguenti dipartimenti e settori concorsuali: Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche (DIMEC) Rif. ...