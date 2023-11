Commissione Covid mutilata | ma Conte e il Pd la temono ancora

(Di sabato 11 novembre 2023) Sembra finalmente in dirittura d’arrivo lad’inchiesta parlamentare sulla gestione. Infatti, il Senato ha approvato il testo che istituisce la. Ora, manca un ulteriore passaggio alla Camera (viste le modifiche apportate a Palazzo Madama) e poi i lavori potranno avere inizio. Tuttavia, si tratterà di unaazzoppata dagli emendamenti approvati che hanno ridimensionato le ambiziose prospettive di chi l’ha promossa. Perimetro circoscritto dal Colle Infatti, dopo le esternazioni del presidente della Repubblica, la maggioranza ha deciso di circoscrivere il perimetro d’indagine, escludendo qualsiasi analisi non solo sulla compatibilità costituzionale della normativa pandemica ma addirittura quella sulla ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia delle misure ...

«Il senatore Gianni Berrino di Fratelli di Italia è stato il relatore, a lui va tutto il mio apprezzamento per l'impegno assunto» ..."Spero che l'inchiesta non si risolva con un pari e patta tipico della politica che oggi dà a me e domani a te. Sarebbe vergognoso" ...