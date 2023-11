Commissione Covid | la farsa continua | partirà | forse | nel 2024 ma non potrà indagare su niente

Covid. La Commissione parlamentare non indagherà su stato di emergenza, Dpcm e obblighi. Ecco il testo modificato ... Quotidiano Sanità

Covid, dopo la Camera sì anche del Senato alla commissione d’inchiesta RaiNews

«Il senatore Gianni Berrino di Fratelli di Italia è stato il relatore, a lui va tutto il mio apprezzamento per l'impegno assunto» ..."Spero che l'inchiesta non si risolva con un pari e patta tipico della politica che oggi dà a me e domani a te. Sarebbe vergognoso" ...