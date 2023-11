Commento al Vangelo del 11 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 11 novembre 2023) Il brano delsecondo Luca, capitolo 16, versetti da 9 a 15, contiene gli insegnamenti di Gesù sulla gestione fedele delle ricchezze e sul corretto atteggiamento verso il denaro. Ecco il testo: “9 E io vi dico: fatevi amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. 10 Chi è fedele nelle piccole cose è fedele anche nelle grandi, e chi è disonesto nelle piccole è disonesto anche nelle grandi. 11 Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 12 E se non siete stati fedeli in quello che è altrui, chi vi darà quello che è vostro? 13 Nessun domestico può servire a due padroni: o infatti odierà l’uno e amerà l’altro, oppure sarà fedele all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e alla ricchezza’. 14 I farisei, che erano attaccati al denaro, udivano ...