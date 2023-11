Come sta Tsitsips? Altro allenamento interrotto alle ATP Finals | sostituto in pre-allarme

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas. Il greco, primo avversario di Jannik SinnerATP, ha accusato nuovamente problemi fisici durante l’odierno, abbandonando il campo anzitempo mentre era in fase di preparazione con Carlos Alcaraz. L’ellenico e lo spagnolo avevano iniziato il loro12.00 sul campo centrale; tutto bene per quasi quaranta minuti, fino a che Tsitsipas ad un certo punto ha richiesto l’aiuto di un componente del suo staff, andandosi a sedere nel suo angolo e lasciando dunque il campo una ventina di minuti prima del previsto. Alcaraz, che ha detto qualche parolina al suo dirimpettaio. ha così terminato il suoassieme a Juan Carlos Ferrero. Per il numero 6 al mondo sembra ...