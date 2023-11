Colpani risponde a Ilic | tra Monza e Torino finisce 1-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023)(ITALPRESS) – Ilfa la voce grossa fino al gol del vantaggio poi si siede e rischia la sconfitta. Iltrova il gol grazie ad un errore di Gineitis e non si ferma, insegue la vittoria e chiude nel finale assediando l'area di rigore granata.Termina così 1-1 la sfida del ‘Brianteò, con ilche al pronti e via cerca di prendere possesso del centrocampo. Ilcolpo su colpo. Di Gregorio respinge un tiro di Zapata (6?) poifa urlare i tifosi brianzoli con due finte ed un diagonale mancino a fil di palo. I granata cercano di colpire centralmente ma il tiro di Sanabria (14?) è telefonato. Ancorasfonda a sinistra, tiro cross deviato, la palla sfila in area ospite senza che nessuno la metta in rete. Poi, al ...