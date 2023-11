Coli Saco | “Il Napoli mi voleva confermare | su Mertens ”

(Di sabato 11 novembre 2023), centrocampista dell’Ancona, è intervenuto a Lacasadic.com. Queste le sue parole: “Dopo il Milan, mino la Primavera dele quella della Lazio. Non ho mai avuto troppi dubbi su quale squadra scegliere. L’anno dopo Spalletti ha iniziato a chiedere sempre di me a Frustalupi. Quindi, a dicembre, mi dissero che da gennaio in poi mi sarei allenato regolarmente con la prima squadra. Così è stato. Era incredibile. Driesmi è stato vicino dal primo all’ultimo giorno. Ha sempre creduto tantissimo nelle mie potenzialità”. Sulla sfida alla Juventus con tanti indisponibili per il Covid e senza gli africani per la Coppa d’Africa? “Era tutto pronto. Il giorno prima della partita raggiungo gli altri compagni per partire. Nei giorni prima della gara, Spalletti mi diceva che ...

In gol nell'ultimo match di campionato contro il Perugia, oggiè uno dei punti di forza dell'Ancona in Serie C. Il centrocampista classe 2002 è di proprietà del Napoli ed è arrivato in azzurro nel 2021 dal Milan.

Intervistato da 'Lacasadic.com", il centrocampista dell'Ancona di proprietà del Napoli Coli Saco ha parlato dell'approdo in azzurro ed anche dell'ultima estate a Dimaro: "Dopo il Milan, mi volevano la ...