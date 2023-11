Coli Saco | «Il covid mi ha tolto l’esordio contro la Juve Garcia voleva che restassi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Il centrocampista 21enne dell’Ancona,Sacco, che proviene dalla Primavera del Napoli racconta a “La casa di C” il suo percorso e come è arrivato al Napoli «Dopo il Milan, mino la Primavera del Napoli e quella della Lazio. Non ho mai avuto troppi dubbi su quale squadra scegliere»si fa notare subito anche da Spalletti «L’anno dopo Spalletti ha iniziato a chiedere sempre di me a Frustalupi. Quindi, a dicembre, mi dissero che da gennaio in poi mi sarei allenato regolarmente con la prima squadra. Così è stato. Era incredibile» Dove trova un grande amico e alleato in Dries Mertens «Dries mi è stato vicino dal primo all’ultimo giorno. Ha sempre creduto tantissimo nelle mie potenzialità. Infatti ancora oggi mi dice che devo rimanere tranquillo, perché il mio momento arriverà» Il centrocampista ha sfiorato anche ...