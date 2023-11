“Club dall’estero sull’azzurro” | la notizia spiazza tutti | come ha reagito il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Sirene estere per l’azzurro, è stato uno dei pochi rivitalizzati dalla gestione Garcia, la reazione delè sorprendente Il pareggio in Champions League, in casa, contro l’Union Berlino ha riacceso i dubbi della piazza partenopea riguardo l’operato di Rudi Garcia sulla panchina del. Nonostante la mancata vittoria, gli azzurri sono ancora padroni del proprio destino in Champions League, la qualificazione agli ottavi di finale è tutt’altro che in dubbio, anche se il primo posto, a meno di clamorosi colpi di scena, pare oramai sfuggito. Invece in campionato, seppur il percorso sia stato caratterizzato da continui alti e bassi, grazie al pareggio del Milan contro il Lecce, con una vittoria al Maradona, contro l’Empoli, gli azzurri potrebbero portarsi al terzo posto in classifica, alle spalle di Inter e Juventus. Di certo non il ruolino di ...