Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 12^ giornata

La Juventus batte per 2 - 1, soffrendo, il Cagliari di Claudio Ranieri grazie a due gol su palla inattiva siglati da Bremer e Rugani e vola in testa alladiA almeno per una notte in attesa di Inter - Frosinone di domani sera. La sfida dello Stadium è stata equilibrata per 60' fino al gol di Bremer che ha aperto le danze con un gran ...

Il 2-2 è segnato da Lucchese, che riesce a pescare l'angolino basso da calcio di punizione. Gli 89ers sembrano rintontiti dal gol dell'ex Merlo, e vengono trafitti successivamente da Macaluso e Anitra