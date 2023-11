Cinque Regioni al voto nel 2024 | centrodestra cerca conferme

(Di sabato 11 novembre 2023) Non solo le europee di giugno, ma anchebanchi di prova regionali. È lo scenario elettorale delche vede in programma il rinnovo delle amministrazioni di Sardegna e Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria. Tutti territori governati oggi dalche andranno molto probabilmente alin date diverse, da febbraio all'autunno. La coalizione di governo, salvo sorprese, si presenterà compattando la riconferma dei presidenti uscenti, mentre il centrosinistra dovràre un asse con il M5s e con almeno una parte del defunto Terzo Polo (Azione).In Sardegna, dove si voterà molto probabilmente a febbraio, non è però ancora certa la ricandidatura di Christiano Solinas (Partito sardo d'azione-Lega). Al suo posto Fdi potrebbe far correre il sindaco di Cagliari, Paolo ...

Cinque Regioni al voto nel 2024, il centrodestra cerca conferme Agenzia askanews

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le ... Conferenza Stato-Regioni

Ciclone invernale in arrivo. Porterà neve, nubifragi e freddo polare. Un vero e proprio cambiamento a livello emisferico, come confermato dal Meteo.it. La causa va ricercata nella ...La data cerchiata in rosso è il 15 novembre, quando si potrà fare richiesta per gli indennizzi sulla piattaforma informatica già usata dalla Regione Emilia-Romagna per il terremoto del 2012. Da quel g ...