Cina | veicolo consegna senza conducente ruba la scena durante festa shopping

(Di sabato 11 novembre 2023) Taiyuan, 11 nov – (Xinhua) – Per la maggior parte dei consumatori cinesi, il festival annuale “Double 11”, o la versione cinese del Black Friday, significa un semplice tocco del dito per acquistare merci a prezzi vantaggiosi e attendere il loro arrivo. Ma per il fattorino Feng Haibin, la frenesia degli acquisti online, che cade l’11 novembre, e i giorni precedenti e successivi, potrebbero essere allo stesso tempo estenuanti e spaventosi.gli ultimi sei “Double 11”, Feng, che lavora nella citta’ di Yangquan nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi, doveva alzarsi ogni giorno alle 6:30 del mattino eva piu’ di 1.000 pacchi in meno di due settimane. Quest’anno, un nuovo membro del team di Feng ha alleviato il suo carico di lavoro, e non deve piu’ affrontare un volume cosi’ schiacciante di pacchi da solo. Questo nuovo ...