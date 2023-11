Cina | produzione annuale alimenti forestali supera 200 mln tonnellate

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) Pechino, 11 nov – (Xinhua) – Laannua didellahato i 200 milioni di, come indicato dai dati dell’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie. Le risorsesono una componente chiave per garantire un approvvigionamento alimentare diversificato in, ha dichiarato Gao Junkai, un funzionario dell’amministrazione. Ladispone di oltre 3,4 miliardi di mu (circa 226,7 milioni di ettari) di foreste e 8.000 tipi di piante legnose, che contengono ricche risorse alimentari, ha aggiunto Gao. C’e’ ancora molto spazio per lo sviluppo dell’industria alimentare forestale dellain futuro, ha affermato, aggiungendo che la ...