Ciclismo | Rachele Barbieri lascia la pista per dedicarsi totalmente alla strada con la DSM

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)ha annunciato nei giorni scorsi a bici.pro l’addiopercon il Team DSM-Firmenich, sua nuova formazione: l’azzurra hato la LIV Racing-Techfind una volta andata in porto la fusione con la Jayco-AlUla. L’unione avrebbe comunque portato a dei cambiamenti per l’azzurra: “Si sarebbe trattato comunque di cambiare squadra e andare in un ambiente in cui non sapevo come mi sarei trovata. Se si fosse trattato di restare nella LIV, non avrei nemmeno valutato altre proposte“. La DSM si è mostrata molto interessatapoliziotta: “Cercavano un’atleta per fare l’ultima donna di Charlotte Kool. Mi hanno detto che quello sarebbe stato il mio ruolo principale, però ...