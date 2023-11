“Ci sono anche bambini” Violentissima esplosione nella struttura | oltre 30 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Fortequesta notte all’una di questa notte con una fortea San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, nell’alto Lazio. Come riportano i siti locali, ancora ignote al momento le cause della deflagrazione. Nell’rimaste ferite circa una trentina di persone, alcuni dei quali minorenni. Tra ici sarebbero almeno 12 persone gravi, ricoverate in codice rosso. Sul luogo dell’immediatamente intervenuti i soccorsi. La Protezione Civile di San Lorenzo Nuovo, vigili del fuoco di Gradoli e del comando provinciale di Viterbo.il 118 è arrivato a San Lorenzo Nuovo inviando diverso ambulanze da Bolsena, Acquapendente e Montefiascone. Anna, neonata di 11 giorni, muore dopo le dimissioni ...