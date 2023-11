Chiesa anglicana | nel 1992 si aprì il sacerdozio alle donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel 1987 il Sinodo dellasi espresse per la prima volta in maniera positiva rispetto l’apertura del, ma fu l’11 novembre delche la Commissione pronunciò definitivamente il suo giudizio. Il Sinodo si dichiarò così favorevole all’ingresso delleall’ordinazione per poter ricoprire il ruolo di sacerdoti. Il primo gruppo di sacerdotesse fu ordinato nel 1994. 11 novembre: nellal’ingresso delle– Photo Credits Riforma.it 12 marzo 1994, questa è la data che ricorda il giorno in cui il primo gruppo difu ordinato. Furono 32, quel giorno, le ...