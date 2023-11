Chi nasce qui è italiano Schlein | l' ultima sparata pro-migranti | a chi vuol dare la cittadinanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Torna sullo ius soli la segretaria del Pd Elly. Dal palco in piazza del Popolo, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione nazionale del partito contro il governo, tuona: "Riprendiamo la battaglia per dire che chio cresce in Italia èe nessuno può togliere il diritto di sentirsi a casa propria. Serve una legge sulla". Sull'immigrazione, "la destra ha mostrato il volto più feroce. Per anni hanno vomitato odio e pregiudizi. È loro la responsabilità di questo caos, la destra non ha il coraggio di dire ai suoi alleati nazionalisti che stare in Europa non significa solo prenderne i benefici". E ancora, attacca: "Da segretaria del Pd dico che è stato un errore non cambiare la Bossi-Fini negli anni in cui eravamo al governo. Come lo è stato finanziare una guardia costiera libica ...