Chi è Livio Musco | il barone ucciso a Gioia Tauro nel 2013 dalla ‘ndrangheta

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 novembre 2023), napoletano, e figlio del generale Ettore, capo dei servizi segreti militari, era un nobile imprenditore agricolo,il 23 marzo del, da Teodoro Mazzaferro, agente immobiliare e criminale legato al clan dei Piromalli. Al momento dell’omicidioaveva 74 anni ed era noto nella città calabrese per il suo oleificio. Soprannominato “il”, per via del suo background nobiliare – la nonna era la duchessa Serra di Cardinale –era l’erede di una famiglia di latifondisti borbonici, proprietari di molti appezzamenti di terreno in Calabria. La famiglia diha prosperato negli anni grazie alla produzione di olio. E alla vendita dei terreni sui cui poi è ...